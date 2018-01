Fbk coordina progetto efficienza energetica edifici pubblici

(ANSA) - TRENTO, 17 GEN - Avviato il progetto Boostee-Ce, coordinato dall'unità 3Dom della Fondazione Bruno Kessler di Trento, che svilupperà e implementerà soluzioni tecniche, strategie, approcci di gestione e schemi di finanziamento per ottenere una maggiore efficienza energetica negli edifici pubblici.

Ciò sarà raggiunto - sottolinea Fbk - attraverso una cooperazione transnazionale e utilizzando dati e soluzioni geospaziali (modelli 3D delle città, Sistemi Informativi Territoriali - Sit/Gis), strumenti di gestione intelligenti di energia e audit energetici per facilitare l'implementazione di metodologie per l'efficientamento energetico degli edifici.

L'obiettivo finale è di migliorare la governance nel settore energetico e ridurre il consumo di energia.

Il progetto è stato finanziato dal Programma Interreg Central Europe con un budget totale di 2,2 milioni di euro, con un supporto Fesr di 1,84 milioni. Il progetto durerà fino a giugno 2020 coinvolgendo 7 paesi dell'Europa centrale, con 13 partner.