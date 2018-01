Attivisti 'no vax' Trentino, Consiglio corregga legge

(ANSA) - TRENTO, 17 GEN - Attivisti del comitato 'Vaccinare Informati' e di altri gruppi impegnati contro le vaccinazioni obbligatorie, hanno incontrato il presidente del Consiglio provinciale di Trento e un gruppo di consiglieri provinciali di minoranza a margine dei lavori di aula.

I cittadini hanno sottolineato che "sono molte migliaia le famiglie con figli parzialmente o non vaccinati, minacciati ora dalla prospettiva di rimanere esclusi dai servizi per l'infanzia, senza sostegno alternativo o accompagnamento educativo pubblico. Hanno inoltre ribadito la contrarietà assoluta alle modalità di vaccinare i bambini sancite dalla legge Lorenzin e hanno chiesto ai consiglieri provinciali di "percorrere tutti i margini consentiti alla Provincia autonoma per correggere il tiro della legge 119 del 2017", osservando come Friuli, Toscana, Liguria e la stessa Bolzano abbiano scelto di rinviare l'obbligo vaccinale, "mentre Trento insiste per un'interpretazione restrittiva della nuova legge nazionale".