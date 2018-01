Svp, accordo territoriale con Pd e Patt

(ANSA) - BOLZANO, 16 GEN - Il parlamentino della Svp ha approvato l'accordo elettorale territoriale con il Pd altoatesino e il Patt trentino. Il secondo posto sulla lista Svp nel collegio proporzionale per la Camera sarà infatti riservato a un candidato del partito autonomista trentino, come già avvenuto in passato. Per quanto riguarda invece il candidato per il collegio uninominale di Bolzano-Bassa Atesina la Svp "attende dal Pd una proposta di elevata credibilità autonomista", ha detto il segretario Philipp Achammer.

Per quanto riguarda invece il programma elettorale del partito di raccolta dei sudtirolesi di lingua tedesca e ladina, "dopo i successi per l'autonomia durante questa legislatura", vuole chiedere ulteriori competenze in materia di ambiente, personale e ordinamento dei Comuni, ma soprattutto la riforma dello Statuto di autonomia e il trasferimento delle competenze del Commissario del governo al presidente della Provincia autonoma per quanto riguarda la sicurezza e l'ordine pubblico.