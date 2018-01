Stocker, bene piano sanitario

(ANSA) - BOLZANO, 16 GEN - L'assessora alla sanità della Provincia di Bolzano Martha Stocker ha tratto un bilancio intermedio positivo del piano sanitario 2016-2020. "Abbiamo realizzato - ha detto - come da programma, un quinto delle misure previste". Come ha illustrato l'assessora, "sono stati compiuti importanti passi in avanti per la prevenzione, l'assistenza sanitaria e la collaborazione tra ospedali secondo il principio di una struttura con due sedi".