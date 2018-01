Ambiente: il legno trentino ha la carta d'identità

(ANSA) - TRENTO, 16 GEN - Da oggi il legno trentino può vantare una carta di identità che consente di garantirne la tracciabilità geografica, quindi certificarne la provenienza.

Questo grazie a un progetto di ricerca condotto dal centro di ricerca Fondazione Edmund Mach, con il finanziamento della Fondazione Caritro, i cui risultati sono stati presentati oggi a Trento.

Si tratta del progetto Treti (Trentino Timber Isotopes), sull'origine geografica dell'abete rosso in Trentino, che ha previsto l'elaborazione di un metodo scientifico basato sull'analisi dei rapporti isotopici (serve a stabilire se oggetti chimicamente simili hanno provenienza diversa, ndr), già utilizzato per alcuni alimenti, in grado di identificare la provenienza, a livello di valle, del legname trentino. Questo allo scopo di incentivare una filiera corta, di valorizzare il prodotto locale e di avere la possibilità di controllo e di ispezione della provenienza geografica dal basso, ovvero dal consumatore finale. (ANSA).