Trentino Sviluppo, torna 'Innovation Academy'

(ANSA) - TRENTO, 15 GEN - Ritorna 'Innovation Academy', il percorso di Trentino Sviluppo per startupper e aspiranti imprenditori, promosso in collaborazione con l'Università di Trento, la Fondazione Bruno Kessler, il Progetto Interreg-Osiris ed Enterprise Europe Network.

Riconfermati per il 2018 i moduli dedicati alla gestione e finanza aziendale, al marketing, al 'public speaking' e all'accesso ai fondi dell'Unione europea. L'Academy si confronterà poi con i temi legati alla rivoluzione digitale, in particolare con il mondo dei social media, del neuromarketing e degli open data. Proprio a questi ultimi sarà dedicato il seminario di apertura, mercoledì 17 gennaio a Rovereto. Da quest'anno infine, l'iniziativa, che ha già formato oltre 1.500 tra startupper e imprenditori, sarà disponibile anche 'on demand': i corsisti potranno chiedere di inserire nel programma approfondimenti specifici, basati sui propri interessi o su quanto emerso durante gli appuntamenti curriculari.