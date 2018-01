Ski family Trentino: quasi 1.000 voucher acquistati

(ANSA) - TRENTO, 15 GEN - In un mese quasi 1.000 voucher 'Ski family' sono stati acquistati dalle famiglie in Trentino, con la promozione iniziata a dicembre. Si tratta del progetto della Provincia autonoma di Trento diretto alle famiglie residenti e ospiti in Trentino, che prevede l'accesso gratuito agli impianti di risalita per i figli minorenni che sciano assieme ai genitori paganti.

Nella precedente stagione sono stati staccati 1.633 voucher e dal 2010 a oggi 6.350 famiglie si sono iscritte, con un totale di 24.708 passaggi. Novità per i residenti in Trentino Alto Adige e in Tirolo: da quest'anno Ski Family entra nel circuito Euregio Family Pass, la carta che fa risparmiare la famiglia.

Dallo studio statistico di Trentino Marketing, partner dell'Agenzia per la famiglia, sono le famiglie provenienti dal Veneto le maggiori utilizzatrici, seguite da Trentino, Lombardia ed Emilia. Sono 7 anche quest'anno le stazioni sciistiche aderenti: Pinzolo, Lavarone, Nuova Panarotta, Lagorai, Altipiani val di Non, Trento e Pejo. (ANSA).