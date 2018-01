Schwazer, braccio di ferro Bolzano-Colonia

(ANSA) - BOLZANO, 15 GEN - Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, Walter Pelino, ha inviato via fax una richiesta rivolta al Procuratore di Colonia affinché venga fissata con urgenza una data di consegna della provetta contenente le urine di Alex Schwazer, sulle quali il Ris di Parma dovrà effettuare le analisi per verificare se vi sia stata o meno una manipolazione, come ha sempre sostenuto la difesa del marciatore.

Contestualmente, il giudice Pelino ha chiesto che si decida chi si dovrà occupare del trasporto e che vengano fornite tutte le informazioni necessarie al perito incaricato dal Tribunale di Bolzano sulla catena di custodia e conservazione della provetta.