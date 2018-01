Rinviato a maggio processo mullah Krekar

(ANSA) - BOLZANO, 15 GEN - E' stata rinviata al 28 maggio prossimo l'udienza che vede imputati a Bolzano per associazione a delinquere a fini terroristici sei presunti jihadisti, tra cui il mullah Krekar, che attualmente si trova in Norvegia.

Per la prossima udienza si dovrebbe sapere con certezza se uno dei sei imputati, che è stato condannato in Gran Bretagna per reati analoghi e si trova attualmente detenuto, intende presenziare al processo che si sta svolgendo qui in Corte d'Assise a Bolzano oppure no. L'11 maggio, invece, si dovrebbe esprimere la Cassazione sulle condanne, confermate anche in Appello, agli appartenenti alla cosiddetta "cellula meranese".

Entrambi i procedimenti rientrano nella maxi-indagine della Dda di Trento del 2015, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ognibene, che portò allo smantellamento della cellula terroristica "Rawthi Shax".