PyeongChang -24: Malagò, weekend clamoroso sport invernali

(ANSA) - TRENTO, 15 GEN - "È difficile ricordare, secondo me non è mai esistito, un weekend così clamorosamente vincente nei risultati e nei nostri cuori per gli sport invernali". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando durante l'inaugurazione della Casa dello sport a Trento.

"Un'Italia bellissima, che ci rende orgogliosi - ha aggiunto - che in questi giorni nasconde, a fatica, le tante amarezze che arrivano da altri mondi, in particolare quello del calcio. Mi fa anche piacere vedere che dei giornali non sportivi dedichino finalmente spazio a questi sport considerati meno popolari. E questo è un lavoro che, lo dico da appassionato e da tifoso del calcio, permette di sdoganare la cultura sportiva, che è fondamentale". (ANSA).