Inaugurata a Trento la 'Casa dello sport'

(ANSA) - TRENTO, 15 GEN - Gli atleti Gianluca Rosa e Ilaria De Bertolis, assieme al presidente del Coni, Giovanni Malagò, hanno tagliato il nastro che ha inaugurato la 'Casa dello sport' a Trento. Tra le autorità presenti gli assessori provinciali Sara Ferrari e Tiziano Mellarini e il sindaco Alessandro Andreatta. Oltre agli uffici territoriali del Coni e della Scuola dello Sport, la nuova sede, allo studentato di Sanbapòlis, in via Malpensada, ospita 38 comitati locali suddivisi tra Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed associazioni. "Questa sede - ha detto Malagò - è in linea con quelle che sono le volontà del Coni di creare sinergie, di accorpare, di centralizzare, di risparmiare dei costi, ma al tempo stesso di vivere una realtà comune insieme. L'idea che siamo passati da 25 Federazioni a 39, con il coinvolgimento di tutti, degli enti, del mondo paralimpico, è sicuramente un modello". (ANSA).