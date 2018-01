Documentario su Anna Proclemer, di Franco Delli Guanti

(ANSA) - TRENTO, 15 GEN - A cinque anni dalla scomparsa, il 25 aprile 2013, è in fase di ultimazione, per essere presentato la prossima primavera, il montaggio di un documentario per ricordare la figura di Anna Proclemer. L'iniziativa è del giornalista Franco Delli Guanti, che da alcuni anni lavora a progetti che vogliono portare alla luce personaggi del cinema e del teatro legati al territorio trentino e gardesano. 'La tigre di carta', questo il titolo del documentario, prodotto da Mediaomnia e dall'associazione culturale Officina Immagine, propone un ritratto dell'attriced attraverso le persone che l'hanno conosciuta, che hanno lavorato con lei o che hanno imparato da lei: Ottavia Piccolo, Massimo De Francovich, Pierluigi Misasi, Barbara Terrinoni, Pino Strabioli, Maurizio Costanzo, Giancarlo Zanetti, Masolino D'Amico, Maurizio Scaparro, Isabella Del Bianco, Maria Grazia De Nardo, Gabriele Lavia, Mario Marchi, Ferzan Ozpetek, Pia Tolomei, Ornella Vanoni, Vittorio Viviani, per citare i più famosi. (ANSA).