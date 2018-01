Diatec Trentino, stop in casa contro Civitanova

(ANSA) - TRENTO, 15 GEN - Si è interrotta la striscia di nove successi consecutivi in SuperLega della Diatec Trentino dopo la sconfitta di ieri sera al PalaTrento contro la Cucine Lube Civitanova.

Il remake della finale scudetto 2017 ha visto prevalere per 3 a 1 i Campioni d'Italia in una partita che ha offerto equilibrio e spettacolo nei due set centrali.

La contemporanea sconfitta di Verona a Modena non allontana comunque ulteriormente il quarto posto, sempre a due punti di distanza e con lo scontro diretto da giocare fra sette giorni.

Per i gialloblù subito un altro impegno al PalaTrento, stavolta in Champions League: giovedì 18 gennaio, alle ore 20.30, la Trentino Diatec affronterà i turchi dell'Arkas Izmir nel terzo turno del girone E della prima fase.