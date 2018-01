Sci: Nadia Fanchini "Il podio è per mia sorella Elena"

(ANSA) - BAD KLEINKIRCHHEIM, 14 GEN - "Una giornata fantastica per il nostro sci, una prestazione incredibile. Non e' stato facile per me che vengo da una serie di infortuni ed operazioni alle ginocchia e per quello che sta succedendo a mia sorella Elena. Ma è stata una grande impresa che dedico proprio a lei": esalta così Nadia Fanchini, la terza azzurra sullo storico podio azzurro di Bad Kleinkirchheim.

"'Oggi è stata una giornata pazzesca, oggi ho sentito davvero qualcosa di speciale nella mia sciata", racconta la vincitrice Sofia Goggia. Per Sofia e' il terzo successo in carriera ed il 17/o podio. Per Nadia Fanchini, a 31 anni, è invece il il 14/o podio in carriera con due successi, tre secondi e nove terzi posti oltre ad un argento ed un bronzo mondiali.