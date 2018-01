Elezioni: Psi Alto Adige, superare gli egoismi

(ANSA) - BOLZANO, 14 GEN - "Superare gli egoismi di parte per una visione comune del futuro del Paese". Lo chiede il Psi dell'Alto Adige, in una nota a firma di Alessandro Bertinazzo e Ardelio Michielli, per la delegazione del partito al tavolo provinciale e regionale, in vista delle politiche del 4 marzo.

"Preso atto del tempo ristrettissimo che rimane nella definizione della composizione della squadra del centrosinistra nell'affrontare in Regione le prossime scadenze elettorali - aggiungono - cerchiamo di risolvere velocemente il difficile, per dedicarci poi tutti insieme alla presentazione ai cittadini dei punti programmatici che contraddistinguono la nostra azione politica ed i nostri valori. Deve essere un impegno di tutti trovare un giusto equilibrio tra la doverosa rappresentatività di tutte le sensibilità presenti nella coalizione e la necessità di sostenere candidati che possano risultare rappresentativi nella comunità dei diversi collegi e vincenti in una battaglia politica di estrema difficoltà e delicatezza". (ANSA).