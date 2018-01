Combinata nordica: Cdm, a Schmid ultima Individual Gundersen

(ANSA) - TRENTO, 14 GEN - Primo gradino del podio per il norvegese Jan Schmid nell'Individual Gundersen che ha chiuso le competizioni di Cdm di sci nordico in Trentino. Tra lo stadio del salto di Predazzo e il centro di fondo del lago di Tesero, in Val di Fiemme, ha chiuso la gara in 26:19.9. Secondo l'austriaco Lukas Klapfer (+8.0) e terzo il tedesco Fabian Riessle (+8.3). Primo azzurro Aaron Kostner, 41/o (+3:18.6).