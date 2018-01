Basket: Aquila Trento battuta da Avellino

(ANSA) - TRENTO, 14 GEN - "Mi spiace avere perso, ma Avellino ha vinto meritatamente. Siamo riusciti a recuperare un primo quarto negativo prendendoci un piccolo, ma significativo margine di vantaggio, ma avremmo dovuto essere più attenti e cinici nel gestirlo". Così il coach dell'Aquila Basket Trento, Maurizio Buscaglia, dopo la sconfitta di ieri sera al PalaTrento contro Avellino per 83-94, che fa sfumare la qualificaziione alla Final 8 di Coppa Italia.

"Abbiamo pagato i nostri errori - ha aggiunto Buscaglia - e abbiamo avuto troppe conclusioni dal palleggio, dall'uno contro uno, quando invece dovevamo muovere di più la palla. Al di là di alcuni canestri straordinari di Rich e Filloy. Lo ripeto, noi dovevamo essere più bravi nella gestione dei punti di margine che avevamo accumulato intorno alla fine del terzo quarto: ora bisogna staccare un attimo e costruire da questa partita in vista della sfida di mercoledì a Podgorica in EuroCup". (ANSA).