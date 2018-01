Alto Adige: presidente Kompatscher a Vienna

(ANSA) - BOLZANO, 14 GEN - Il gruppo dei presidenti dei Länder austriaci del Westachse, il cosiddetto asse occidentale, al quale partecipa anche la Provincia di Bolzano, "con l'incontroa Vienna ha inteso rivolgere al governo austriaco un segnale forte della stretta collaborazione in atto e della volontà di partecipare attivamente alle agende politiche nazionali di rilievo". Così il presidente altoatesino, Arno Kompatscher, presente al vertice.

A Vienna Kompatscher ha voluto porre in evidenza anche l'importanza della collaborazione fra Länder nella prospettiva europea. "Assieme - ha sottolineato - possiamo operare per l'Europa e così contribuire attivamente al suo futuro".

Al vertice viennese erano presenti i Landeshauptmann del Tirolo, Günther Platter, del Vorarlberg, Markus Wallner e la presidente del Landtag del Land del Salisburgo, Brigitta Pallauf, assieme rappresentanti del governo austriaco. (ANSA).