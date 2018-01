Short track: Europei, Valcepina oro nei 1500

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - E' subito Italia agli europei di short track in corso a Dresda. Martina Valcepina ha conquistato il titolo nei 1500, chiudendo in 2:36.889, davanti all'olandese Yara van Kerkhof (2:37.373) e all'ungherese Sara Luca Bacskai (2:37:6890). Quarto posto per la portabandiera azzurra a PyeongChang 2018, Arianna Fontana. (ANSA).