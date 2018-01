Senfter cede Grandi Salumifici a Unibon

(ANSA) - BOLZANO, 13 GEN - La famiglia Senfter ha ceduto a Unibon le proprie quote di Grandi Salumifici Italiani (Gsi) per concentrarsi sugli investimenti in Alto Adige. Gli stabilimenti produttivi di Chiusa e San Candido continueranno la loro attività sotto l'insegna Gsi.

Unibon spa, holding industriale aderente al grande consorzio nazionale Lega Coop, che già deteneva il 50 per cento di Gsi, diventa così l'unica proprietaria dei Grandi Salumifici Italiani. La cessione nasce dalla volontà di Senfter di concentrarsi in futuro su investimenti a carattere locale, in particolare nell'ambito turistico in cui è già attiva da diverso tempo.

Per i tre stabilimenti produttivi di Chiusa e San Candido non cambia nulla: i posti di lavoro sono assicurati e i dipendenti continueranno a lavorare sotto l'insegna GSI.

"Dopo 17 anni di collaborazione - spiega Helmuth Senfter, vicepresidente di Senfter Holding - abbiamo deciso di percorrere altre vie. Per entrambi i gruppi si aprono così nuove prospettive", spiega Senfter in una nota.