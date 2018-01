Protezione civile: Borrelli a convegno a Pejo, in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 13 GEN - La nuova normativa, un decreto legislativo in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in attuazione della legge di riforma del sistema nazionale della protezione civile, nato da un percorso fortemente partecipato tra Regioni, Province autonome e Comuni, è stata al centro di un convegno che ieri a Pejo, in Trentino, ha chiuso il campionato nazionale di sci della protezione civile.

L'assessore alla cultura, cooperazione, sport e protezione civile della Provincia autonoma di Trento, Tiziano Mellarini, che ha chiuso i lavori, ha sottolineato il fatto che il nuovo decreto legislativo rappresenta un punto di partenza all'interno di un contesto europeo, essendo un obiettivo prioritario il tema della prevenzione e della sicurezza dei cittadini. Ha inoltre auspicato la costituzione nel prossimo governo di un ministero della protezione civile, considerando che il settore è di importanza strategica per il Paese, al pari della scuola e della sanità. (ANSA).