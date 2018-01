Ferrari vince Pustertaler Skimarathon

(ANSA) - BOLZANO, 13 GEN - Francesco Ferrari, emiliano residente a Predazzo, ha vinto la 41/esima edizione della Pustertaler Skimarathon, la granfondo di maggior tradizione dell'Alto Adige. Ferrari ha battuto allo sprint il russo, oro nell'inseguimento a Torino 2006, Evgenij Dement'ev. A completare il podio, il trentino di Masi di Cavalese, Simone Bosin. Tra le donne successo per la tedesca Franziska Müller.

Oltre 400 gli atleti in rappresentanza di 15 peasi si sono dati appuntamento a Braies per percorrere 60 chilometri in tecnica classica. Da Ferrara di Braies il percorso si è snodato fra Villabassa, Dobbiaco (Nordic Arena), Landro (qui il giro di boa, con splendida vista sulle Tre Cime di Lavaredo), San Candido e Sesto. In gara anche i tre fedelissimi della Pustertaler Skimarathon, quegli atleti che hanno partecipato a tutte le edizioni della classicissima altoatesina: Giorgio Peretti, di Cortina d'Ampezzo, Giancarlo Vettorel, di Feltre, e Karl Walder di Dobbiaco. Il più veloce dei tre è stato quest'ultimo.