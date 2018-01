Combinata nordica: Cdm, a Geiger e Frenzel Team Sprint

(ANSA) - TRENTO, 13 GEN - La Team Sprint di Coppa del mondo di combinata nordica, in Val di Fiemme, ha eletto come migliore la seconda squadra tedesca, quella composta da Vinzenz Geiger ed Eric Frenzel. In seconda posizione l'altra squadra germanica, di Fabian Riessle e Johannes Rydzek, mentre in terza quella costituita dai fratelli giapponesi Akito e Yoshito Watabe (+0.17).

Azzurri in 14/a (Raffaele Buzzi - Alessandro Pittin) e 15/a posizione (Aaron Kostner - Armin Bauer). Domani ultima giornata in Val di Fiemme con la Individual Gundersen. (ANSA).