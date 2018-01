Cgil: 2018, rinnovo contratti e pensioni

(ANSA) - BOLZANO, 13 GEN - Rinnovo dei contratti, riforma delle pensioni e welfare: sono questi i temi su cui si incentrerà il lavoro della Cgil-Agb nel 2018. Nella tradizionale conferenza stampa d'inizio anno, questa mattina, oltre alle prospettive future, il sindacato, che conta più di 35mila iscritti (in aumento rispetto al 2016), ha fatto anche il bilancio dell'anno passato.

Dopo l'impegno nel 2017 per la campagna referendaria su voucher e appalti, a sostegno della proposta di legge per un nuovo Statuto dei lavoratori e le manifestazioni contro l'attuale situazione delle pensioni il 2018 per la Cgil sarà l'anno del congresso, che si terrà in autunno. Di fronte a una ripresa economica a livello nazionale e a un andamento ancora più favorevole a livello locale, il sindacato ritiene prioritario mantenere quanto realizzato in positivo in questi anni in Alto Adige, è stato detto oggi in conferenza stampa.

Tra gli altri obiettivi: prestazioni sociali mirate ai bisogni reali, l'impegno per sanità e redditi.