Short track: Fontana subito ok, Italia parte bene a Europei

(ANSA) - TRENTO, 12 GEN - Centrate le prime batterie di qualificazione agli Europei di Dresda per l'Italia dello short track. Ci sono Arianna Fontana (Fiamme Gialle Predazzo) e Martina Valcepina (Fiamme Gialle Predazzo), protagoniste della prima parte di stagione. Tra gli uomini percorso netto per Tommaso Dotti (Fiamme Oro Moena), mentre Yuri Confortola (Carabinieri Selva di Val Gardena) non sbaglia su 500 e 1.000, viene escluso dopo la prova dei 1.500.

Azzurri bene anche nelle staffette. Il quartetto delle donne, con Fontana, Valcepina, Lucia Peretti (C.S. Esercito Courmayeur) e Cynthia Mascitto (S.C.Courmayeur) s'impone battendo in volata l'Ungheria e lasciandosi alle spalle Bielorussia, terza, e Repubblica Ceca, quarta, mentre il poker di uomini composto da Andrea Cassinelli (V.G. Torino), Davide Viscardi (Agorà Skating Team Milano), Nicola Rodigari (carabinieri Selva di Val Gardena) e Confortola si piazza in seconda posizione alle spalle della Russia e davanti a Lettonia e Ucraina. Domani le semifinali.

