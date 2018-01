Polizia Trento: tre nuovi funzionari

(ANSA) - TRENTO, 12 GEN - Presentati oggi al commissario del Governo di Trento tre nuovi funzionari della Polizia di Stato assegnati alla questura di Trento. Si tratta del commissario capo Valentina Scognamillo, 29 anni, del commissario capo Matteo De Bonis, di 29 anni e del commissario capo Lucio Valerio Barbagallo, di 28 anni. Tutti provenienti da Roma. I funzionari assegnati in servizio, dopo essersi laureati in giurisprudenza e avere superato il concorso per commissario nel 2015, hanno frequentato il 106/o corso di formazione biennale alla scuola superiore di polizia a Roma, al termine del quale hanno conseguito un master di secondo livello in scienze della sicurezza presso l'università La Sapienza di Roma e sono quindi stati assegnati in servizio alla questura della provincia autonoma di Trento. (ANSA).