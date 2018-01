Combinata nordica: Cdm, a Graabak la Gundersen individuale

(ANSA) - TRENTO, 12 GEN - Vittoria di Joergen Graabak nella prima Individual Gundersen di Coppa del Mondo di combinata nordica in Val di Fiemme, in Trentino. Nella prima frazione Jarl Magnus Riiber ha fatto valere le proprie doti di saltatore (143.9), riuscendo tuttavia a ottenere solamente un secondo di vantaggio sul connazionale Espen Andersen, mentre è giunto terzo Graabak (+0:12), con l'unico italiano in gara Raffaele Buzzi a far registrare il 50/o tempo.

Nella frazione di fondo, almeno inizialmente, è stato nuovamente dominio norvegese, con il terzetto di testa a staccarsi ergendo Graabak (25:56.4) al ruolo di dominatore.

Più incerta la lotta per la seconda posizione, che ha visto prevalere il tedesco Johannes Rydzek sull'austriaco Lukas Klapfer. Raffaele Buzzi 44/o. Domani Team Sprint fra lo stadio del salto di Predazzo e il Centro del Fondo di Lago di Tesero, in Val di Fiemme. In gara anche Alessandro Pittin con Raffaele Buzzi e Armin Bauer con Aaron Kostner. (ANSA).