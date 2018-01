Pichler Rolle, non mi candido

(ANSA) - BOLZANO, 11 GEN - L'ex segretario Svp ed ex vicesindaco di Bolzano Elmar Pichler Rolle non parteciperà alle primarie del suo partito in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. "Le primarie - scrive in una lettera aperta - sono state introdotte da me per garantire agli elettori una scelta dei candidati. Lo ritengo tuttora giusto, se però c'è una vasta scelta. Questo purtroppo non è il caso".

Pichler Rolle si dice onorato della nomina da parte dei pensionati Svp, critica invece che i pensionati siano stati in qualche modo costretti a limitare la sua candidatura solo alla Camera mentre - ritiene Pichler Rolle - il regolamento lo avrebbe consentito anche per il Senato. "Mi sarei presentato per il Senato, dove una posizione resta libera, mentre alla Camera si ripresenta Manfred Schullian che sta lavorando bene a Roma e per questo un cambio non sarebbe opportuno", scrive Pichler Rolle.