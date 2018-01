Meno reati e più arresti in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 11 GEN - In Alto Adige, come anche in città a Bolzano, calano i reati, mentre aumenta il numero di arresti.

E' il bilancio tratto per il 2017 dal questore Giuseppe Racca. I delitti in Alto Adige sono calati del 16% a 14.802 e a Bolzano addirittura del 22% a 5.926. I furti in Alto Adige sono scesi del 13% a 7.600 e a Bolzano del 16% a 3.476. Gli arresti sono invece aumentati in Alto Adige da 488 a 671 di cui ben 369 nella sola città di Bolzano. La forte presenze delle forze di sicurezza ai mercatini di Natale ha comportato un calo del 40% dei furti denunciati. Secondo il questore Racca questi dati sono positivi, "anche se i reati restano sempre troppi". Racca ha invitato i cittadini a puntare su misure di prevenzione e sicurezza passiva, come telecamere nei condomini, e su una stretta collaborazione con le forze dell'ordine.