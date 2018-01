Incentivi per auto, bici e colonnine elettriche

(ANSA) - TRENTO, 11 GEN - Sono oltre 20 i milioni di euro di incentivi stanziati nei prossimi 5 anni per promuovere la mobilità elettrica in Trentino.

Ad oggi sono attive agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in per i cittadini, incentivi per l'installazione di colonnine per la ricarica per privati e aziende e contributi per le aziende su progetti che incentivano i percorsi da casa al lavoro con e bike. Nel corso dei prossimi mesi sono previsti incentivi per l'installazione di colonnine di ricarica pubbliche e agevolazioni per l'acquisto di flotte di veicoli elettrici per aziende ed enti locali. Per autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in per privati l'incentivo varia da 4.000 euro a 6.000 euro, a seconda che si tratti rispettivamente di autoveicoli ibridi plug-in con almeno 5 kWh di batteria o autoveicoli elettrici. Di questi, 2.000 euro sono una riduzione del prezzo, rispetto al listino di vendita ufficiale su strada, praticato dai rivenditori aderenti alla convenzione con la Provincia.