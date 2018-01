In Trentino caduti 41 fulmini in un giorno, record dal 2001

(ANSA) - TRENTO, 11 GEN - Martedì 9 gennaio la perturbazione che ha interessato l'arco alpino ha portato abbondanti piogge anche in Trentino ma soprattutto, come in altre regioni del nord Italia, numerosi fulmini. Ne sono caduti 41, un record dal 2001 quando sono iniziate queste rilevazioni, segnala Meteotrentino.

In generale - sottolineano gli esperti - fenomeni temporaleschi di questa portata in gennaio sulle Alpi sono rari, ma si sono già verificati anche in passato.