Combinata nordica, al via Coppa del mondo in val di Fiemme

(ANSA) - TRENTO, 11 GEN - Giornata di qualifiche oggi a Predazzo per la Coppa del Mondo di combinata nordica che ha determinato i migliori 50 che gareggeranno da domani tra lo Stadio del Salto ed il Centro del Fondo di Lago di Tesero.

Su tutti è emerso il norvegese Espen Andersen (139.1) davanti al giapponese Akito Watabe (137) e all'austriaco Mario Seidl (134.7). Solo 25/o il cinque volte campione Eric Frenzel (116.9), mentre tra gli azzurri il solo Raffaele Buzzi (46/o) ha superato lo scoglio delle qualifiche, mentre sono rimasti fuori Armin Bauer, Aaron Kostner, Manuel Maierhofer, Lukas Runggaldier e l'esordiente Luca Gianmoena. Alessandro Pittin, 11/o in Coppa del Mondo e a proprio agio anche sui Large Hill in questa stagione, è giunto solo 57/o alle spalle di Manuel Maierhofer.

Domani Individual Gundersen sul trampolino HS 135 (alle 9.30) e 10 km di fondo (4 x 2.5 km) alle ore 13.30; sabato Team Sprint e domenica ancora Individual Gundersen.