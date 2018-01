Biathlon: Wierer vince in Germania

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Prima vittoria e terzo podio stagionale per l'azzurra Dorothea Wierer nella Cdm di biathlon.

Dopo il terzo posto di Hochfilzen dell'8 dicembre scorso e il secondo del 6 gennaio nella pursuit di Oberhof, oggi l'altoatesina ha fatto meglio di tutte le avversarie nella 15 km di Rupholding (Germania), un ottimo 'crescendo' in vista delle Olimpiadi di PyeongChang.

L'azzurra, al quarto successo individuale e al 20/o podio in carriera, ha preceduto la finlandese Kaisa Makariainen e la canadese Rosanna Crawford, mai sul podio prima di oggi.