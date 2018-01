A Vienna si parla di doppio passaporto

(ANSA) - BOLZANO, 11 GEN - Il doppio passaporto per i sudtirolesi sarà al centro di una serie di incontri politici, in programma nei prossimi giorni a Vienna. Domani il consigliere provinciale della Südtiroler Freiheit, Sven Knoll, incontrerà il neo ministro Fpoe, Nobert Hofer. Il partito di Eva Klotz intende presentare un suo disegno di legge per la doppia cittadinanza anche agli altri partiti presenti nel parlamento austriaco.

Il tema potrebbe essere toccato anche domenica a Vienna durante una riunione dei governatori dell'Alto Adige, Tirolo, Vorarlberg e Salisburg, mentre martedì prossimo la nuova ministra degli esteri Karin Kneissl sarà invece a Roma, annuncia l'agenzia Apa.