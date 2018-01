Sci: Fill e Innerhofer brillano in prima prova libera Wengen

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Il fine settimana del Lauberhorn è cominciato con buoni segnali per i colori azzurri. Nella prima prova cronometrata sulla mitica pista di Wengen, battuta ieri da venti fino a 120 chilometri all'ora che avevano costretto a rinviarla, il più veloce è stato l'austriaco Hannes Reichelt, ma il secondo e quarto tempo sono stati firmati, rispettivamente, da Peter Fill e Christof Innerhofer. Reichelt ha concluso la sua discesa in 2'31''50, 23 centesimi in meno di Fill e 34 dell'elvetico Beat Feuz. A 69 centesimi dal migliore si è fermato Innerhofer. Quanto agli altri azzurri, Dominik Paris ha chiuso nono con un ritardo di 2"33 da Reichelt e Mattia Casse 19/o a oltre tre secondi. Fuori dai trenta gli altri azzurri: Emanuele Buzzi e Davide Cazzaniga. Domani tutti di nuovo in pista per la seconda prova della libera, che si disputerà sabato, mentre domani è in programma la combinata alpina.