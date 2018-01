Primarie Svp con pochi candidati

(ANSA) - BOLZANO, 10 GEN - E' scontato l'esito delle primarie interne della Svp, in programma il 21 gennaio, in tre di sei collegi elettorali, dove infatti ci sarà un unico candidato.

Oggi, a mezzogiorno, sono scaduti i termini per le nomine alle 'Basiswahlen'.

Per il Senato uninominale nel collegio Bressanone si presenta solo Meinhard Durnwalder, nipote dell'ex governatore Luis Durnwalder, mentre per la Camera a Bressanone la deputata uscente Renate Gebhard e a Merano il deputato uscente Albrecht Plangger. Una sfida tra più candidati ci sarà invece a Merano per il Senato nel collegio uninominale, dove si sfidano Renate Koenig, Harald Stauder e Julia Unterberger; per il capolista per il proporzionale al Senato, dove si presentano Hans Joachim Dalsass, Manfred Mayr e Dieter Steger; e infine per il capolista per il proporzionale alla Camera, dove ci sarà un duello tra l'ex vice sindaco di Bolzano ed ex segretario Svp Elmar Pichler Rolle e il deputato uscente Manfred Schullian. Le canditure vanno convalidate entro domani.