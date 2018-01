Orsa Kj2: richiesta di archiviazione per l'uccisione

(ANSA) - TRENTO, 10 GEN - Richiesta dal procuratore Marco Gallina l'archiviazione del fascicolo contro ignoti per l'uccisione di Kj2. L'inchiesta è quella aperta a Trento nell'agosto 2017 sull'abbattimento dell'orsa Kj2, avvenuto la sera del 12 agosto scorso, in attuazione di un'ordinanza del presidente della Provincia autonoma, Ugo Rossi, dopo che il plantigrado aveva ferito un uomo nel luglio dello stesso anno e un altro nel 2015.

L'ordinanza era stata motivata dalla pericolosità dell'animale e la Procura aveva aperto autonomamente il fascicolo, poi una serie di associazioni animaliste avevano avanzato degli esposti. La richiesta di archiviazione, su cui ora dovrà decidere il gup, si basa sul concetto di "necessità", che prescinde dal fatto che la condizione di pericolo non fosse contingente all'uccisione. L'ipotesi di reato risponde infatti all'articolo 544 bis del codice penale, che recita: "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni". (ANSA).