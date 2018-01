MeteoTrentino, dicembre con precipitazioni record

(ANSA) - TRENTO, 10 GEN - Dicembre 2017 è risultato più fresco e molto più piovoso della norma in Trentino, con precipitazioni circa doppie dei valori medi. In particolare le precipitazioni cadute tra le 9 dell'11 e le 9 del 12 risultano, per alcune stazioni, da record. A Trento Laste, ad esempio, sono stati misurati 126,4 mm, a fronte di una media di 60,6 mm. Circa metà della precipitazione cumulata mensile è caduta tra l'11 ed il 12 quando una perturbazione atlantica ha interessato le Alpi.

La temperatura media mensile per la stazione di Trento Laste è stata di 1,6C, a fronte di una media di 1,9C. La temperatura massima del mese è stata raggiunta il giorno 12 (10,6C) e risulta anch'essa leggermente inferiore alla media, che è di 10,9C. La minima assoluta del mese registrata alla stazione di Trento Laste è pari a -5,2C: è stata registrata il giorno 13 ed è superiore al valore medio che è di -6,8C. (ANSA).