Cinema: a Londra l'anteprima di 'Sharp Families'

(ANSA) - TRENTO, 10 GEN - Anteprima inglese per 'Sharp Families', il documentario del regista Patrick Grassi, sostenuto dalla Trentino Film Commission. Racconta l'epopea delle famiglie dei "moleti", che dalla Val Rendena portarono l'arte di affilare le lame praticamente in tutto il mondo ed in modo particolare a Londra e in Inghilterra.

Sharp Families sarà la proiezione d'apertura della rassegna 2018 di CinemaItaliaUk, che si terrà il 16 gennaio nello storico cinema londinese Regent Street Cinema. Il film è stato selezionato dall'associazione che ogni anno sceglie dodici tra i migliori film e documentari italiani che circuitano nel panorama internazionale e ne ospita i talenti per presentarli al pubblico inglese. CinemaItaliaUk da anni si distingue nella penisola britannica grazie al lavoro di diffusione di opere italiane in una rassegna cinematografica di alto livello che ha visto nomi come Maria Sole Tognazzi, Paola Cortellesi e Checco Zalone. (ANSA).