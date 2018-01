Camera commercio punta sul digitale

(ANSA) - BOLZANO, 10 GEN - La Camera di commercio di Bolzano punta nel 2018 sull'impresa digitale. Offrirà appunto all'economia altoatesina una serie di iniziative e servizi per la digitalizzazione e per affrontare le sfide e i processi di cambiamento che comporta. "La digitalizzazione è ormai un processo inarrestabile; per questo la Camera di commercio di Bolzano vuole sostenere le imprese locali in questa fase di cambiamento. A tal fine abbiamo lanciato l'iniziativa 'Impresa digitale'. Per informare al meglio le aziende altoatesine sui servizi e sulle offerte della Camera in materia, abbiamo attivato il sito www.digital.bz.it", dichiara il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner.

Nell'ambito della campagna di digitalizzazione il reparto Sviluppo d'impresa offre informazione e consulenza sui temi e-commerce e internet e diritto. Le imprese vengono inoltre supportate da una rete di esperti nell'elaborazione di una strategia di digitalizzazione e nell'adattamento del modello commerciale alle nuove sfide.