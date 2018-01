Agricoltura: Trentino, 99,4% campioni di frutta è conforme

(ANSA) - TRENTO, 10 GEN - Il 99,4% dei campioni di frutta analizzati nell'ambito del progetto 'Trentino frutticolo sostenibile', avviato nella primavera del 2016, risulta conforme. È uno dei dati presentati dall'Apot - che rappresenta i consorzi 'Melinda', 'La Trentina', Sft Trento e Aldeno, e Copag - nel corso di una conferenza stampa nella sede della Federazione trentina della cooperazione. Delle 196 analisi residuali (cioè sulle tracce di fitofarmaci) estive eseguite su frutticini e foglie di melo, il 100% sono risultate conformi.

Delle 308 analisi residuali autunnali eseguite sui frutti, invece, è risultato conforme, il 3,8% non conforme (cioè 27 casi).

Per quanto riguarda invece le analisi residuali eseguite su frutta e verdura, sono stati 139 i controlli documentali, tutti conformi, e 3 i campioni non conformi. Quanto ai controlli sulla corretta distribuzione dei diserbanti, è stato rilevato che 8,3 ettari non erano conformi ai parametri previsti.