Trecento alpini alla Ciaspolada

(ANSA) - TRENTO, 9 GEN - Sono stati circa 300 gli alpini che hanno portato a termine il percorso di 7,8 chilometri della 45/a Ciaspolada svoltasi il 6 gennaio a Fondo, in val di Non.

"Con grande soddisfazione la Sezione Ana di Trento ha partecipato a questo straordinario evento, in apertura delle manifestazioni legate all'Adunata di maggio", ha detto il presidente della Sezione, Maurizio Pinamonti. "Parte della quota di iscrizione degli atleti - aggiunge - sarà devoluta all'Associazione nazionale alpini per interventi di solidarietà.

Questo sottolinea la condivisione dei valori del volontariato e dell'impegno verso i più bisognosi che accomuna le realtà di Ana e della Società Podistica Novella, organizzatrice dell'evento".

A corollario della Ciaspolada, erano visitabili tre mostre sul volontariato, sui conflitti mondiali e sulla storia dell'Adunata, inaugurate a Fondo e Sarnonico, mentre a conclusione della manifestazione si è tenuto un concerto della Fanfara sezionale Ana di Trento.