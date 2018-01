Kompatscher, merci su rotaia

(ANSA) - BOLZANO, 9 GEN - "Per il Brennero è indispensabile agire congiuntamente a favore di uno spostamento del traffico pesante dalla strada alla rotaia". Lo ha detto il governatore Arno Kompatscher, annunciando per il 15 gennaio prossimo a Bolzano un incontro dell'Euregio Bolzano-Trento-Innsbruck sul tema del traffico e della mobilità sostenibile lungo l'asse del Brennero. Parteciperanno i tre governatori. Il vertice, presieduto dalla Ue e in programma in un primo momento lo scorso lunedì, è stato rinviato al prossimo 5 febbraio e vedrà la partecipazione di Italia, Austria e Germania, ha detto Kompatscher.