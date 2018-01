Inquinamento: Appa Trentino, pm 10 bene da cinque anni

(ANSA) - TRENTO, 9 GEN - Da cinque anni la quantità delle polveri sottili (pm10) nell'aria rilevata da tutte le stazioni provinciali in Trentino è sotto il limite annuale dei 35 sforamenti. Il 2017 si è concluso con numeri sostanzialmente positivi per quanto riguarda la qualità dell'aria. I dati di dicembre hanno evidenziato un indice di inquinamento 'moderato', che - spiega l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente nel report di dicembre diffuso oggi - "è determinato dai superamenti del limite previsto per la media oraria di biossido di azoto registrati presso la stazione 'di traffico' di via Bolzano a Trento, e dai superamenti del limite previsto per la media giornaliera di polveri sottili (pm10) registrati presso la stessa stazione del capoluogo e a Borgo Valsugana". Un indice di inquinamento 'basso' si è invece registrato in Piana Rotaliana, Rovereto e Riva del Garda.

(ANSA).