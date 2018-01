Civica Popolare: Dellai, percorso che supera il 4 marzo

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - "Con la presentazione di Civica Popolare parte un percorso che non si fermerà il 4 marzo. Questo difficile passaggio elettorale è solo il primo passo per la costruzione di una nuova forza politica di matrice popolare. Una presenza autonoma e credibile del popolarismo e della cultura cattolico democratica è essenziale per tutto il centro sinistra ma soprattutto per il Paese. Abbiamo a cuore i valori di giustizia sociale contro le crescenti disuguaglianze; la responsabilità verso le istituzioni contro lo sfascio demagogico; l'opzione europeista contro ogni pericolosa tentazione nazionalistica; i principi di autonomia e sussidiarietà contro ogni statalismo centralista. Siamo per una società generativa che possa tornare a guardare con fiducia al futuro". Lo dichiara Lorenzo Dellai, presidente di Democrazia Solidale, uno dei cinque soggetti politici promotori di Civica Popolare, il cui simbolo è stato presentato oggi da Beatrice Lorenzin.