17 migranti su treno merci ad Innsbruck

(ANSA) - BOLZANO, 9 GEN - Diciassette migranti sono stati intercettati nella stazione di Innsbruck, in Austria, su un treno merci partito dall'Italia. Al Brennero il convoglio era entrato in territorio austriaco e nel capoluogo tirolese è stato controllato da poliziotti e soldati. Sono stati così trovati nove uomini e otto donne, tra i 18 e i 38 anni d'età, informa l'agenzia Apa. I loro paesi di provenienza sono Nigeria, Guinea, Sierra Leone, Ghana e Liberia. Due sono stati riconsegnati alle autorità italiana, mentre uno ha fatto domanda di asilo in Austria.