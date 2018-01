Turismo: 9,5 mln pernottamenti in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 8 GEN - L'estate 2017 ha segnato un record per il turismo italiano. I dati pubblicati dall'Istituto di statistica della Provincia autonoma di Trento sullo stesso periodo seguono la tendenza nazionale e indicano oltre 9 milioni e mezzo di pernottamenti.

Gli arrivi negli esercizi alberghieri e complementari sono cresciuti dell'8,8% e le presenze del 7,2% rispetto all'estate 2016. Il settore alberghiero evidenzia un +6,9% negli arrivi e un +5,4% nelle presenze. Un risultato raggiunto grazie, in particolare, alla componente italiana. La crescita è ancora più marcata negli esercizi extra alberghieri, scelti in prevalenza dagli stranieri, con gli arrivi che fanno segnare un +13,5% e le presenze un +10,7%. Il mercato tedesco si conferma come prima provenienza straniera del periodo, seguito da Paesi Bassi ed Austria.

Nell'estate 2017 gli italiani hanno preferito le località di montagna, mentre gli stranieri hanno scelto anche le città e i laghi. Il Garda si conferma come meta straniera per eccellenza.

(ANSA).