Recuperato uomo bloccato da nebbia sul monte Bondone

(ANSA) - TRENTO, 8 GEN - È stato recuperato nella serata di ieri l'uomo rimasto bloccato dalla nebbia sul monte Bondone a Trento. Lo hanno raggiunto a piedi gli uomini del soccorso alpino, sei ore dopo che l'uomo aveva chiamato i soccorsi per la moglie, caduta in un canalone e ferita. L'elisoccorso era riuscito a intervenire subito per donna, in un momento di apertura della nebbia. La visibilità poi aveva impedito all'elicottero di tornare in volo.

I due avevano raggiunto con gli sci d'alpinismo Cima Verde, avevano sbagliato itinerario in fase di discesa, trovandosi in una zona impervia e immersi nella nebbia. Si erano quindi tolti gli sci, ma la donna era scivolata. (ANSA).