Pallavolo: Trentino Volley batte Ravenna 3-1

(ANSA) - TRENTO, 8 GEN - "Sono davvero soddisfatto perché non era per nulla semplice portare a casa sei punti in due scontri diretti come quelli con Padova e Ravenna". Così l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorenzetti, dopo la vittoria di ieri sera su Ravenna al PalaTrento per 3-1.

"Oltretutto la settimana che abbiamo trascorso è stata tribolata a livello fisico - ha aggiunto - e abbiamo dovuto fare a meno anche di De Pandis, ma Chiappa è stato bravissimo nel sostituirlo pure in ricezione. Dalla nostra abbiamo avuto anche un po' di fortuna, specialmente nella seconda parte del terzo set, parziale che abbiamo capovolto anche grazie a un cartellino rosso comminato agli avversari. Portare a casa l'intera posta in palio è stato però davvero una grande merito". (ANSA).