Giudiceandrea, serve politica coraggiosa

(ANSA) - BOLZANO, 8 GEN - "I recenti, straordinari risultati delle imprese altoatesine forse ci hanno fatto dimenticare troppo in fretta quanto una crisi possa arrivare all'improvviso". Lo ha detto il presidente di Assoimprenditorio Federico Giudiceandrea in occasione del tradizionale ricevimento di inizio anno.

Nelle imprese associate ad Assoimprenditori - ha ricordato - lavorano più di 37mila persone, il 90% a tempo indeterminato.

"L'anno scorso - ha aggiunto - le nostre aziende hanno pagato stipendi per oltre 2 miliardi di euro e versato imposte per 553 milioni di euro, una cifra che copre da sola l'intera spesa sociale della nostra Provincia". Secondo Giudiceandrea, serve ora "una politica coraggiosa, che sappia assumersi anch'essa responsabilità". "Abbiamo certamente bisogno di regole, ma queste devono essere improntate al realismo e al buon senso", ha sottolineato. Per quanto riguarda l'innovazione ha ribadito che essa, "senza la produzione, senza una ricaduta sui prodotti e sui processi, è sterile e fine a se stessa".